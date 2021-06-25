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    Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı

    Tuvana Türkay, sosyal medya sayfasından çıktığı Akdeniz tatiline ait bikinili karelerini yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2021 - 11:14
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    Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı

    Son olarak Kağıt Ev dizisinde boy gösteren Tuvana Türkay, sıcak havaların etkisini göstermesiyle tatil sezonunu açtı. Güzel oyuncu Türkay, soluğu Fethiye’de aldı.

    Kaldığı otelde, bol bol tatil fotoğrafı çekilen Türkay, o anları takipçilerinin beğenisine sundu.Güzel oyuncu formda fiziğiyle göz doldurdu.

    "40 DERECEDE ÜŞÜYORUM"

    Londra'da açtığı oyunculuk okulunda eğitim verecek olan Tuvana Türkay, birkaç gün önce de bornozlu bir karesini yayınlamış ve paylaşımına; “40 derecede bile üşüyebilen bir kertenkele bırakıyoruz şuraya” notunu düşmüştü.

    Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı #1

    Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı #2

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