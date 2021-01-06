Tuvana Türkay'dan aşk mesajı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu Tuvana Türkay, son paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti.

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, önceki gün, bere ve eldiveniyle verdiği pozunu buram buram aşk kokan bir notla takipçilerinin beğenisine sundu.

"GERÇEK OLANI BEKLESENİZ YA"

Türkay, fotoğrafına; "Gözlerim sarıyor etrafı. Okul bahçesinde sıraya girmiş çocuklar düzeninde sevgiler görüyorum. Sanki herkes aklında bir başkası varmış gibi bakıyor yanındakine. 'Sen benim kaçış yolumsun' der gibi tutuyor ellerinden.

"BAŞKASININ ARA SOKAĞINDA KAYBOLMAYIN"

Gidip insan gibi acınızı çekip 'gerçek' olanı bekleseniz ya. Kendi içinizdeki yol sevgiden geçmiyorsa bir başkasının ara sokağında kaybolmanın anlamı yok." notunu düştü.