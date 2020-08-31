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Tuvana Türkay’dan dans şov
Harbiye’deki Yıldız Tilbe konserinde boy gösteren güzel oyuncu, tüm hünerlerini sergiledi.
- Haber Merkezi
- 31.08.2020 - 09:15
Yıldız Tilbe, Harbiye Açık Hava Konserleri kapsamında sahne aldı.
Tilbe’yi dinlemeye giden yüzlerce hayranı, alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 saat boyunca doyasıya bir eğlencenin tadına vardı.
TUVANA TÜRKAY’DAN DİKKAT ÇEKEN DANS
Tanınmış isimler de Tilbe’yi Harbiye’de yalnız bırakmadı. O isimlerden biri, güzel oyuncu Tuvana Türkay oldu.
Tilbe’nin şarkıları karşısında adeta mest olan Türkay, bir an olsun yerinde duramadı.
Tuvana Türkay Yıldız Tilbe konserinde coştu İZLE