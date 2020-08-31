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    Tuvana Türkay’dan dans şov

    Harbiye’deki Yıldız Tilbe konserinde boy gösteren güzel oyuncu, tüm hünerlerini sergiledi.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2020 - 09:15
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    Tuvana Türkay’dan dans şov

    Yıldız Tilbe, Harbiye Açık Hava Konserleri kapsamında sahne aldı.

    Tilbe’yi dinlemeye giden yüzlerce hayranı, alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 saat boyunca doyasıya bir eğlencenin tadına vardı.

    TUVANA TÜRKAY’DAN DİKKAT ÇEKEN DANS

    Tanınmış isimler de Tilbe’yi Harbiye’de yalnız bırakmadı. O isimlerden biri, güzel oyuncu Tuvana Türkay oldu.

    Tilbe’nin şarkıları karşısında adeta mest olan Türkay, bir an olsun yerinde duramadı.

    Tuvana Türkay Yıldız Tilbe konserinde coştu İZLE



    Tuvana Türkay’dan dans şov #1

    Tuvana Türkay’dan dans şov #2

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