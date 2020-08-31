Tuvana Türkay’dan dans şov

Harbiye’deki Yıldız Tilbe konserinde boy gösteren güzel oyuncu, tüm hünerlerini sergiledi.

Yıldız Tilbe, Harbiye Açık Hava Konserleri kapsamında sahne aldı.

Tilbe’yi dinlemeye giden yüzlerce hayranı, alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 saat boyunca doyasıya bir eğlencenin tadına vardı.

TUVANA TÜRKAY’DAN DİKKAT ÇEKEN DANS

Tanınmış isimler de Tilbe’yi Harbiye’de yalnız bırakmadı. O isimlerden biri, güzel oyuncu Tuvana Türkay oldu.

Tilbe’nin şarkıları karşısında adeta mest olan Türkay, bir an olsun yerinde duramadı.

Tuvana Türkay Yıldız Tilbe konserinde coştu İZLE