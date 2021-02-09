Tuvana Türkay'ın Afrika anısı

Tuvana Türkay, Afrika seyahatinden bir fotoğrafla anısını paylaştı.

Oyuncu Tuvana Türkay, Afrika seyahatinden çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak başından geçen ilginç anısını anlattı.

"AİLEMLE CİDDİ PAZARLIĞA GİRDİLER"

Yerel halkla fotoğraf çektiren Türkay, bir kişinin kendisiyle evlenmek için 4 öküz vermek istediğini söyledi.

"4 ÖKÜZ VERİYORLAR"

O fotoğrafı yayınlayan Türkay, "Sağdaki arkadaş, 4 öküz karşılığında beni almak için ailemle ciddi bir pazarlığa girmişti." diyerek takipçilerini güldürdü.