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- Tuvana Türkay'ın Afrika anısı
Tuvana Türkay'ın Afrika anısı
Tuvana Türkay, Afrika seyahatinden bir fotoğrafla anısını paylaştı.
- Haber Merkezi
- 09.02.2021 - 13:37
- Güncelleme : 09.02.2021 - 13:43
Oyuncu Tuvana Türkay, Afrika seyahatinden çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak başından geçen ilginç anısını anlattı.
"AİLEMLE CİDDİ PAZARLIĞA GİRDİLER"
Yerel halkla fotoğraf çektiren Türkay, bir kişinin kendisiyle evlenmek için 4 öküz vermek istediğini söyledi.
"4 ÖKÜZ VERİYORLAR"
O fotoğrafı yayınlayan Türkay, "Sağdaki arkadaş, 4 öküz karşılığında beni almak için ailemle ciddi bir pazarlığa girmişti." diyerek takipçilerini güldürdü.