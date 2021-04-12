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    Tuvana Türkay'ın yeni imajı

    Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de izleyicinin beğenisini kazanan Tuvana Türkay, yeni dizisi için imaj tazeledi.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 15:04
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 15:26
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    Tuvana Türkay'ın yeni imajı

    Güzel oyuncu Tuvana Türkay, yeni dizisi için imajını yeniledi.  “Kağıt Ev” için saçlarını kestiren oyuncu, Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu ile birlikte başrolü paylaşacak.

    KARA MELEK'E BENZETİLDİ

    Yeni dizisi hakkında konuşma yasağının olduğunu dile getiren Tuvana Türkay, yeni imajı ile bir dönemin unutulmaz karakterlerinden 'Kara Melek'e benzetildi.

    Tuvana Türkay ın yeni imajı #1

    Uzun süredir ekranlarda görünmeyen oyuncu Tuvana Türkay, Nişantaşı'nda ortaya çıkmıştı. Tanınmaz halde objektiflere yakalanan Türkay, fotoğrafının çekildiğini fark edince köşe bucak kaçmıştı.

    Tuvana Türkay ın yeni imajı #2

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