Petrol
113.24
-0.23%
Euro
17.6074
0.40%
Dolar
16.9601
0.80%
Altın
982.92
0.53%
Borsa
2409
0.00%
Bitcoin
342.073
5.97%
BTXN Coin
6.72
-1.03%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Tuvana Türkay'ın yeni sevgilisi İzzet Antebi

    Futbolcu Alper Potuk ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Tuvana Türkay yeni sevgilisiyle el ele poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 10:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tuvana Türkay'ın yeni sevgilisi İzzet Antebi

    Aşktan yana bir türlü yüzü gülmeyen güzellerden Tuvana Türkay yeni bir ilişkiye başladı.

    Bir dönem Alper Potuk ve Erdem Özün ile aşk yaşayan Tuvana Türkay yeni aşkıyla el ele poz verdi.

    Didem Sarı'nın eski eşi

    Didem Sarı'dan boşanan iş insanı İzzet Antebi ile aşk yaşamaya başlayan Tuvana Türkay ilişkisini gizlemiyor.

    Bodrum'da tatil yapan Türkay ile İzzet Antebi, önceki gün Gündoğan'daki bir mekanda görüntülendi. Taze çift el ele kameralara poz verdi.

    Tuvana Türkay ın yeni sevgilisi İzzet Antebi #1

    Tuvana Türkay ın yeni sevgilisi İzzet Antebi #2


    İlginizi Çekebilir

    Pakistan'da besiciler kurbanlıklarını çatıdan indiriyor
    Dünya

    Pakistan'da besiciler kurbanlıklarını çatıdan indiriyor

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Diyarbakır'da, site içinde pompalı tüfekli kavga
    3. Sayfa

    Diyarbakır'da, site içinde pompalı tüfekli kavga

    Görüş Bildir