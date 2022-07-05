Tuvana Türkay'ın yeni sevgilisi İzzet Antebi

Futbolcu Alper Potuk ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Tuvana Türkay yeni sevgilisiyle el ele poz verdi.

Aşktan yana bir türlü yüzü gülmeyen güzellerden Tuvana Türkay yeni bir ilişkiye başladı.

Bir dönem Alper Potuk ve Erdem Özün ile aşk yaşayan Tuvana Türkay yeni aşkıyla el ele poz verdi.

Didem Sarı'nın eski eşi

Didem Sarı'dan boşanan iş insanı İzzet Antebi ile aşk yaşamaya başlayan Tuvana Türkay ilişkisini gizlemiyor.

Bodrum'da tatil yapan Türkay ile İzzet Antebi, önceki gün Gündoğan'daki bir mekanda görüntülendi. Taze çift el ele kameralara poz verdi.