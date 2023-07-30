Twitter'a yapılan değişiklikler Demet Akalın'ı çıldırttı: 'Allah belasını versin' Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'da kuş görselinin 'X' ile değiştirilmesine tepki gösteren şarkıcı Demet Akalın, Elon Musk'a beddua etti.

ensonhaber.com Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk'ın Twitter'a yönelik değişim adımları devam ediyor. Satın aldığı dönemden bu zamana pek çok değişikliği deneyen Musk, son olarak eleştirilen bir karar aldı. 52 yaşındaki Musk, "Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Kuş yerine X geldi Bunun üzerine Musk, Twitter’ın ismini ‘X’ olarak değiştirdi. Böylelikle kullanıcıların uzun yıllardır alıştığı kuş görseli Twitter'dan gitti ve yerine X geldi. Sosyal medya kullanıcıları bu duruma henüz alışamadı. Musk'a beddua etti Öyle ki yeniliğe bir tepki de şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Akalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Musk'a beddua ederek, "Twitter'ı bu deliye satanın da Allah belasını versin." dedi. Teknoloji devi Spacex şirketinin sahibi Elon Musk, Twitter'ı tartışmalı bir sürecin sonunda 44 milyar dolara almıştı.