Ufuk Bayraktar basın mensuplarına saldırdı

Başrolünde yer aldığı Dayı adlı filmin setinde olay çıkaran Ufuk Bayraktar, yine uslu durmadı.

Geçtiğimiz haftalarda evli olmasına rağmen başka kadınlarla olan konuşmaları ifşa olan, ardından film setinde iki çalışanı sözlü ve fiziksel taciz ettiği ileri sürülen Ufuk Bayraktar, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.

YİNE GERGİN

Gergin tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Ufuk Bayraktar, agresif tavırlarıyla habercilerin üzerine yürüyüp hakaretler savurdu.

Tavırları ve hareketleri sürekli eleştirilen Bayraktar, bu halleriyle de yine topa tutuldu.