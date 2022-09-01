Ufuk Beydemir: Evde İnek Şaban gibi çan kolyeyle gezeceğim

İpek Filiz Yazıcı ile uzun zamandır aşk yaşayan Ufuk Beydemir, sevgilisinin kendisinden korktuğunu söyledi.

Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile evlilik hazırlığında olan şarkıcı Ufuk Beydemir'in son paylaşımı takipçilerini güldürdü.

Aynı evde yaşadığı sevgilisinin kendisinden korktuğunu söyleyen Beydemir, yaşadıklarını anlattı.

"Sessiz yürüyormuşum"

Beydemir, "Sevgilimle farklı odalardayken odadan odaya geçince birden beni görünce korkuyor. Sessiz yürüyormuşum çok. Önden seslenip öyle gel dedi, denedik o da olmadı.

"Çan takacağım"

İnek Şaban gibi çan kolye takıp evde gezmem yakındır. Önden seslenme işinin işe yaramayacağını ben söylemiştim zaten. İnek Şaban gibi çan kolye takıp evde gezmem yakındır.

Ses de birden gelen bir şey ya çünkü. İlk harekete başladığım yerden durmaksızın seslenerek yürüyecekmişim, öyle olurmuş…" dedi.