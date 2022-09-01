Petrol
93.12
-2.63%
Euro
18.2735
-0.13%
Dolar
18.2015
0.09%
Altın
995.68
-0.51%
Borsa
3179
0.00%
Bitcoin
366.842
-1.36%
BTXN Coin
4.21
0.71%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C

    Ufuk Beydemir: Evde İnek Şaban gibi çan kolyeyle gezeceğim

    İpek Filiz Yazıcı ile uzun zamandır aşk yaşayan Ufuk Beydemir, sevgilisinin kendisinden korktuğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 13:41
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 13:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ufuk Beydemir: Evde İnek Şaban gibi çan kolyeyle gezeceğim

    Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile evlilik hazırlığında olan şarkıcı Ufuk Beydemir'in son paylaşımı takipçilerini güldürdü.

    Aynı evde yaşadığı sevgilisinin kendisinden korktuğunu söyleyen Beydemir, yaşadıklarını anlattı.

    "Sessiz yürüyormuşum"

    Beydemir, "Sevgilimle farklı odalardayken odadan odaya geçince birden beni görünce korkuyor. Sessiz yürüyormuşum çok. Önden seslenip öyle gel dedi, denedik o da olmadı.

    Ufuk Beydemir: Evde İnek Şaban gibi çan kolyeyle gezeceğim #1

    "Çan takacağım"

    İnek Şaban gibi çan kolye takıp evde gezmem yakındır. Önden seslenme işinin işe yaramayacağını ben söylemiştim zaten. İnek Şaban gibi çan kolye takıp evde gezmem yakındır.

    Ses de birden gelen bir şey ya çünkü. İlk harekete başladığım yerden durmaksızın seslenerek yürüyecekmişim, öyle olurmuş…" dedi.

    Ufuk Beydemir: Evde İnek Şaban gibi çan kolyeyle gezeceğim #2


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    KARA YOLLARI SON DURUM I 31 Ağustos Çarşamba 2022 hangi kara yolunda çalışma var?
    Yaşam

    KARA YOLLARI SON DURUM I 31 Ağustos Çarşamba 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

    2022 KPSS Ortaöğretim başvuruları bugün başladı
    Gündem

    2022 KPSS Ortaöğretim başvuruları bugün başladı

    Görüş Bildir