Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı Memleket Partisi'ne üye oldu Şarkıcı Ufuk Beydemir ile oyuncu eşi İpek Filiz Yazıcı iddialara göre Memleket Partisi'ne katıldı.

Türkiye'nin sandığa gitmesine sayılı günler kaldı. Seçim için geri sayım yapılırken ünlü isimler de destekledikleri adayları açıklamaya başladı.

Aşk 101, Babam ve Ailesi, Elimi Bırakma ve Son Nefesime Kadar gibi birçok projede yer alan başarılı oyuncu 21 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı ve eşi Ufuk Beydemir, seçim günü kime oy vereceklerini sosyal medyadan duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda "İkinci bir şans verilirse bu sefer hayal kırıklığı değil, umut olabileceğine ve iyi işler başarabileceğine inanıyorum. Artık millet olarak son şansımız." diyerek Muharrem İnce'yi desteklediğini söyleyen Beydemir ve eşinden bir hamle geldi.

"Hoş geldiniz"

Güzel oyuncu Yazıcı ve eşi iddialara göre, Memleket Partisi'ne katıldı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Memleket Partili Caner Çakır, "Sanatçılarımız Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı partimize katıldılar, hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.