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Ufuk Özkan: Nazan'la fikir ayrılığı yaşadık

Ufuk Özkan: Nazan'la fikir ayrılığı yaşadık

Ufuk Özkan, sessiz sedasız biten 17 yıllık evlilikleriyle ilgili ilk kez açıklama yaptı.