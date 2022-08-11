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- Ufuk Özkan: Nazan'la fikir ayrılığı yaşadık
Ufuk Özkan: Nazan'la fikir ayrılığı yaşadık
Ufuk Özkan, sessiz sedasız biten 17 yıllık evlilikleriyle ilgili ilk kez açıklama yaptı.
- Haber Merkezi
- 11.08.2022 - 12:13
- Güncelleme : 11.08.2022 - 13:17
'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle yıldızı parlayan Ufuk Özkan ile 17 yıllık eşi Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak görev yapan Nazan Güneş, tek celsede boşanmıştı.
Güneş'ten Eren adında bir oğulları olan ünlü oyuncu, 'Cenazemize Hoş Geldiniz' filminin okuma provasında, boşanma hakkında dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.
"17 yıl yaşadık"
Özkan, "Nazan'la fikir ayrılığı yaşadık. Kavgasız, gürültüsüz 17 yıl yaşadık. Her gün görüşüyoruz. Biz sadece evleri ayırdık. Adliyeye birlikte gittik. Ertesi gün yemeğe çıktık. Sonrasında oğlumuzla vakit geçirdik." dedi.