Ufuk Özkan son halini paylaştı Hastalığı nedeniyle hayranlarını üzen oyuncu Ufuk Özkan, son halini gösteren bir fotoğraf paylaştı.

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Eski popüler dizilerden ‘Geniş Aile' de Cevahir karakteriyle tanınan 48 yaşındaki Ufuk Özkan'ın siroza yakalandığı haberi sevilerinde büyük üzüntü yaratmıştı.

Sosyal medyaya düşen fotoğrafında zayıflamış haliyle görenleri şaşırtan Ufuk Özkan son halini paylaşıp sevenlerine seslendi:

"Geçen seneye ait"

"Son günlerde TV’de, sosyal medyada gösterilenler geçen seneye ait. Karaciğerimle alakalı amonyak zehirlenmesi yaşamıştım tabii diyet vardı abartılı şekilde…

"Şu an 2’nci evre sirozum"

Şu an 2’nci evre sirozum. Yarın sağlığımla ilgili tetkikler ve tahlillerden sonra gidişat ile ilgili buralardan bilgi paylaşacağım.

Son halim bu şekildedir, yazan arayan herkesle paylaşmak istedim. Merak etmeyin kapının önünden uzaklaşmayacağım. İyi ki varsınız…"