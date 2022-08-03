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    Ufuk Özkan ve Nazan Güneş boşandı

    Oyuncu Ufuk Özkan, 17 senelik evliliğini bitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 12:31
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    Ufuk Özkan ve Nazan Güneş boşandı

    Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan, Hayat Bazen Tatlıdır ve Kalk Gidelim gibi birçok başarılı projede başrolü oynayan Ufuk Özkan, 17 yıllık eşi Nazan Güneş'ten tek celsede boşandı.

    Sessizce boşandılar

    Bir süredir evlilikleriyle ilgili fikir ayrılıkları yaşayan çift, İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada sessiz sedasız boşanmayı tercih etti.

    Eren adında bir de oğulları olan çift, sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğraflarını silmedi.

    Ufuk Özkan ve Nazan Güneş boşandı #1

    Ufuk Özkan ve Nazan Güneş boşandı #2

    Ufuk Özkan ve Nazan Güneş boşandı #3

    Ufuk Özkan ve Nazan Güneş boşandı #4


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