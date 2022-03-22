"Evlilikten korkmuyorum" diyen şarkıcı Ufuk Yıldırım, dediğini yaptı.

90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Ufuk Yıldırım, 4. kez evlendi. 51 yaşındaki Yıldırım, sevgilisi Fidan Hanım ile Florida'da dünya evine girdi.

"BİZ MURADIMIZA ERDİK"

Artık Florida'da yaşamaya başlayan Ufuk Yıldırım, mutlu günlerinden fotoğrafları da Instagram hesaplarından yayınladı. Yıldırım, "Biz erdik muradımıza, herkes çıksın kerevetine..." notuyla yayınlamayı ihmal etmedi.

Yıldırım daha önce verdiği bir röportajda “Evlilikten korkmuyorum. Aşk adamıyım. Aşık olduğuma inanırsam hiç gözümü kırpmam dördüncü kez evlenirim” demişti.