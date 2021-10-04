Uğruna fan hesapları açılmıştı! Gülben Ergen, ayağını sakatladı

Gülben Ergen hastaneden yaptığı paylaşımda talihsiz bir kaza geçirdiğini duyurdu. Ayağını inciten Ergen, fanları tarafından ayaklarına itfahen açılmış Instagram hesaplarını akıllara getirdi.

Gülben Ergen, evinde ayak bileğini burktu ve düştü.

Sağ ayağında bağ yaralanması, dizinde de menisküs yırtığı olan ünlü şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Hastanede çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Gülben Ergen, sağ ayağında bağ yaralanması ve dizinde de menisküs yırtığı oluştuğunu ifade etti.

"ZOR AMA ŞİKAYET YOK"

Son sağlık durumu hakkında bilgi veren Ergen, "Dün gece evimizin içerisinde, düz yerde, ayak bileğimi nasıl burktuğumu anlamadan düşmeyi başaranlardanım... Süper Women tripleriyle 'Geçer, geçer. Yarına bir şey kalmaz' deyip, doktoru aramayan, hastaneye gitmeyen, gece ağrıdan 'sessizce inleyen' yine benim... Kahvaltıda krep, akşam maç öncesi bitmesi gereken ödevler, yazlıkların kalkıp, kışlıkların çıkması, verilecek kıyafetlerin denenmesi gibi tatlı detaylar günlük neşemizle devam ederken... Yola çıktığımız yeni markamızın reklam filminin son revizeleri, yayın tarihi, onayı, müziğinin okunması, onaylanan konser tarihlerinin takvimi, gidiş-dönüş detayları, nerede ne kostüm giyilecek, kendi markamın Sağlık Bakanlığı belgelerinin tamamlanması, yeni web sitesinin içeriği... Hepsine benim bakmam, hatasız onay vermem gereken bir kucak dolusu sorumluluk daha... Zor ama şikayet yok... Sağ ayak tabanında avülziyon kırığı dediğimiz bağ yaralanması ve dizde de menisküs yırtığı... Hay maşallah... Arayan, soran yazan herkese teşekkürler. Ağrı kesicimi aldım, ayağımı uzattım. Bir köfteli yayla çorbamız var ki, yarın takla attırır bana... O zaman hep birlikte ne diyoruz? Unutmayın ki; kırık, çatlak, yırtık hepsi hallolur. Ruh sağlığımız yerinde..." dedi.

Takipçilerinden ünlü şarkıcıya çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajları yağarken, akıllara ayaklarına açılmış fan sayfaları geldi.

Ergen'in ayaklarına hayran olan bir kitle tarafından açılmış Instagram hesapları bulunuyor.

"GÜLBEN ERGEN'İN AYAKLARI"

Bir dergi için röportaj verdiği sırada kendisine ayaklarına hayran olan kitle hakkında sorular sorulan Gülben Ergen, samimiyetle yanıt vermişti. Ergen, “Ayaklarıma bu kadar ilgi gösterilmesi şaşırtıcı fakat rahatsız olmuyorum. Bence çok samimi ve tatlılar” açıklamasını yapmıştı.

Ünlü sanatçının en az kendisi kadar ünlü olan ayaklarına gelen yorumlar ve beğeniler ise oldukça şaşırtıcı.