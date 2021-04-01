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    Uğur Akkuş, Gonca Sağlam'a velayet davası açtı

    Uğur Akkuş, 2018 yılında ayrıldığı iki çocuğunun annesi eski eşi Gonca Sağlam'dan çocukları almak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 10:14
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    Uğur Akkuş, Gonca Sağlam'a velayet davası açtı

    Şu sıralar Maldivler'de eşi Ebru Şallı ile birlikte tatil yapan Uğur Akkuş, 2018 yılında ayrıldığı iki çocuğunun annesi eski eşi Gonca Sağlam'a velayet davası açtı.

    MAHKEMEYE BAŞVURDU

    Gonca Sağlam'la evliliğinden 2 çocuğu olan  Akkuş, 22 Mart'ta İstanbul Anadolu 14. Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

    ÇOCUKLARI İSTEDİ

    Uğur Akkuş, boşandıklarından beri çocuklarının annelerinde olan velayetlerinin kendisine verilmesini talep etti. Hukuk savaşları bitmek bilmeyen Akkuş ile Sağlam arasında mal paylaşımı ve darp başta olmak üzere açılan onlarca dava bulunuyor.

    Uğur Akkuş, Gonca Sağlam a velayet davası açtı #1

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