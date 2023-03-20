Uğur Aslan depremlerde kaybettiği yakınlarını paylaştı Yargı dizisinin başarılı oyuncularından Uğur Aslan, Hatay'da depremlerde kaybettiği yakınlarının fotoğraflarını paylaştı.

Türkiye'de büyük bir yıkıma sebep olan Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler birçok ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden oldu.

Kanal D dizisi 'Yargı'da 'Komiser Eren' karakterini canlandıran Uğur Aslan da Hatay'da ailesinden birçok kişiyi kaybetti.

Kaybettiklerini paylaştı

Memleketi Hatay’da birçok yakınını depremlerde kaybeden Uğur Aslan, haftalar sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Acılı oyuncu ölen yakınlarının fotoğraflarını paylaşarak, "Zor, çok zor" ifadelerini kullandı.

"Öpüyorum"

Aslan bir sonraki paylaşımında da deprem bölgesine desteğini esirgemeyen herkese teşekkür etti ve "İlk günden bugüne, memleketime desteğe gelen, emeğini yüreğini bize şefkatle açan her kimse ellerinden ayaklarından öpüyorum" dedi.