Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım

Gamze Özçelik'in çocuğunun babası eski eşi Uğur Pektaş, yıllar sonra sessizliğini bozdu.

2006 yılında Arka Sokaklar dizisinde rol almasının ardından mesleğini bırakan ünlü oyuncu Uğur Pektaş, yıllar süren sessizliğini sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi ile bozdu.

"Hangi boşluk"

Eşlerinin mahrem görüntülerini paylaşanlara sitem eden Pektaş, "Çoook derinlere gömdüğün vicdanının kulağıyla dinleyesin istersen ve yapabilirsen eğer...Modadır ya paylaşırız orada burada yediğimizi, içtiğimizi, gittiğimiz yerleri, eşimizin en mahrem görüntülerini...Neden paylaşıyorum demez paylaşan kişi, sadece rapor verir gibi o anını nakleder birilerine...İçindeki hangi boşluk bunu yaptırır... Sence? Oysaki yediğin, içtiğin bedenin, zihnin içindi...Eşinin, ailenin en mahrem halleri kalbiniz için ruhunuz içindi..."dedi.

"Gizli yarış"

Pektaş, paylaşımını şöyle sürdürdü: "Gerçekten sevsen, yaşadığın andan keyif alsan paylaşır mısın Acaba yine de? Bakın ben su durumdayım, bu durumdayım diye....Şükür haliyle seni dünyaya gönderene teşekkürlerini sunsan verdikleri için ...Başkalarıyla gizlice yarışa gireceğine...İnsanlar ışıklı insanları, pırıltılı şeyleri severler ama çoğu o ışığın kendi karanlıklarını göstermelerinden korkup kaçarlar... Kalanlar ayanlardır... Bizler bu oyunları oynarken birileri çok ciddi oyunlar oynuyor unutma, fark et..."