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- Uğur Uzunel koronavirüse yakalandı
Uğur Uzunel koronavirüse yakalandı
Oyuncu Uğur Uzunel'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
- Haber Merkezi
- 23.03.2021 - 07:38
Reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı'nda koronavirüs paniği yaşandı.
Dizide Gülben'in büyük aşkı Esat'ı canlandıran Uğur Uzunel'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Önlemlerin alındığı sette çekimler durduruldu.
EVDE TEDAVİ OLUYOR
Koronavirüse yakalanmasının ardından durumu iyi olan Uğur Uzunel'in tedavisine evde devam edildiği öğrenildi.