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    Uğur Uzunel koronavirüse yakalandı

    Oyuncu Uğur Uzunel'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2021 - 07:38
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    Uğur Uzunel koronavirüse yakalandı

    Reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı'nda koronavirüs paniği yaşandı.

    Dizide Gülben'in büyük aşkı Esat'ı canlandıran Uğur Uzunel'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Önlemlerin alındığı sette çekimler durduruldu.

    EVDE TEDAVİ OLUYOR

    Koronavirüse yakalanmasının ardından durumu iyi olan Uğur Uzunel'in tedavisine evde devam edildiği öğrenildi.

    Uğur Uzunel koronavirüse yakalandı #1

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