Ukraynalı model Dasha Astafieva, sığınaktan paylaştı

Sosyal medya fenomeni 36 yaşındaki Ukraynalı model Dasha Astafieva, askerleri ve onların cephedeki çabalarını destekleyen açıklamalar yaptı.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da ünlü model Dasha Astafieva, ülkesinden ayrılmadığını ve evlerinin altındaki bir sığınıkta beklediklerini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Evlerinin altındaki sığınıkta ailesi ve köpekleriyle beraber kaldığını ifade eden Astafieva, başkentteki son durum hakkında bilgilendirme yaptı.

"YARDIM BEKLİYORUZ"

Ünlü model, "Kelimeleri doğru seçip konuşmak mümkün değil. Bugün hepimiz aynı dili konuştuğunuz insanlardan yardım istiyoruz.

Savaşçılar, savunucular! İnanıyoruz ve bekliyoruz. Hepimiz birlikte başaracağız. İradeniz, muazzam cesaretiniz ve gücünüz için teşekkür ederim." yazdı.