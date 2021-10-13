Ümit Erdim: Kızımla uçmak istiyorum

Aldığı eğitimin ardından pilot olan oyuncu Ümit Erdim, kızıyla uçmak istediğini açıkladı.

Oyuncu Ümit Erdim, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Alışverişe gelen 36 yaşındaki oyuncu, mağazaları dolaştıktan pilotluk kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"KEYİFLİ BİR UÇUŞ YAPTIK"

Uçuş eğitimlerine devam ettiğini söyleyen Erdim, "Her şey güzel gidiyor. Uçmayı çok seviyorum. En son Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ile keyifli bir uçuş yaptık, ünlü isimleri konuk etmeye devam edeceğim.

"ANNESİ İZİN VERMİYOR"

Kızım Ses ile uçmayı çok istiyorum ama henüz eşimi bu konuda ikna edemedim. Eğer izin çıkarsa çok heyecanlı bir uçuş gerçekleştireceğiz" dedi.

"En çok kiminle uçmak istersiniz?" sorusuna ünlü oyuncu, "Kızım Ses ile uçmayı çok istiyorum ama henüz eşimi bu konuda ikna edemedim. Eğer izin çıkarsa çok heyecanlı bir uçuş gerçekleştireceğiz" cevabını verdi.