Euro
10.4499
0.18%
Dolar
9.039
0.04%
Altın
512.55
0.23%
Borsa
1.417
0%
Bitcoin
500.883
-3.83%
EXEN Coin
21.81
0.50%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Ümit Erdim: Kızımla uçmak istiyorum

    Aldığı eğitimin ardından pilot olan oyuncu Ümit Erdim, kızıyla uçmak istediğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2021 - 07:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ümit Erdim: Kızımla uçmak istiyorum

    Oyuncu Ümit Erdim, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Alışverişe gelen 36 yaşındaki oyuncu, mağazaları dolaştıktan pilotluk kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    "KEYİFLİ BİR UÇUŞ YAPTIK"

    Uçuş eğitimlerine devam ettiğini söyleyen Erdim, "Her şey güzel gidiyor. Uçmayı çok seviyorum. En son Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ile keyifli bir uçuş yaptık, ünlü isimleri konuk etmeye devam edeceğim.

    "ANNESİ İZİN VERMİYOR"

    Kızım Ses ile uçmayı çok istiyorum ama henüz eşimi bu konuda ikna edemedim. Eğer izin çıkarsa çok heyecanlı bir uçuş gerçekleştireceğiz" dedi.

    Ümit Erdim: Kızımla uçmak istiyorum #1Ümit Erdim: Kızımla uçmak istiyorum #2

    "En çok kiminle uçmak istersiniz?" sorusuna ünlü oyuncu, "Kızım Ses ile uçmayı çok istiyorum ama henüz eşimi bu konuda ikna edemedim. Eğer izin çıkarsa çok heyecanlı bir uçuş gerçekleştireceğiz" cevabını verdi.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir