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Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak 2024 günü vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur, 4 Ocak günü son yolculuğuna uğurlandı.

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"Çeşme", "Hatıran yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de özledim" gibi şarkılarıyla tanınan Tayfur hakkında Umut Akyürek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tayfur'un cenaze törenine katılan ünlü isim, üzüntüsünü "Ülkemizin başı sağ olsun. Gerçek bir sanatçıyı, gerçek bir halk ozanını, duruşuyla ve tavrıyla örnek birini kaybettik. Hastaydı ama hala inanamıyorum öldüğüne." sözleriyle dile getirmişti.

Akyürek, yıllar sonraki itirafıyla herkesi şaşırttı. Ünlü isim sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda şu ifadeleri kullandı:

"KLİPTE OYNAMIŞ"

"Yağmurlu bir günde son görevimizi yaptık. Hakikaten söyleyecek söz bulamıyorum, bazı insanlar vardır Ferdi ağabey gibi ölüm hiç yakışmıyor onlara. Yaşı kaç olursa olsun sanki ölümsüzmüş gibi geliyor. Ferdi ağabey benim hayatımda ve eşimin hayatında hakikaten babalık yapmış bir insandır. 34 yıl önce vokalistliğini yaptık, bize ekmek verdi. Sahne tozunu ilk onunla yuttuk. Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim, klipte de oynadım. Hatta o dönem bir albüm çalışması da yaptık.

Ben o yıllarda konservatuvar hazırlık sınıfındaydım. Ferdi Tayfur'un, eserlerini okutacak bir kadın solist aradığı haberi yayıldı. Özer Arkun vesilesiyle ben bu iş için gittim, beğendiler ve albüm için 12 şarkı okudum. Fotoğraflar bile çekildi ama ben son anda kararsız kaldım. Ancak Ferdi ağabey o kadar büyüklük gösterdi ki... Bana ne kırıldı ne gücendi. 'İçine nasıl siniyorsa öyle yap kızım. Ben hep arkadandayım' dedi. Ben öğrencilik yıllarım boyunca onun vokalistliğini yaptım."