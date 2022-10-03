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    Umut Evirgen, Farah Zeynep Abdullah'la aşk yaşıyor

    Serenay Sarıkaya ile yollarını ayıran ünlü işletmeci Umut Evrigen, Farah Zeynep Abdullah'la görüşmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 09:24
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    Umut Evirgen, Farah Zeynep Abdullah'la aşk yaşıyor

    Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Umut Evirgen, durmuyor.

    Takibi bıraktı

    Son olarak Alina Boz'u yakın takibe alan Evirgen, sosyal medyadan yorum üzerine yorum yaptı. Bu durumdan rahatsız olan Alina Boz'dan hamle gecikmedi.

    Uzun süredir Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz, kısa süre önce takibe aldığı Evirgen'i takip etmeyi bıraktı. Evirgen'i takip etmeyi bırakan Boz, yanlış anlaşılmaların önüne geçti.

    Yeni aşk

    Bu olayla gündemde olan Evrigen'in Farah Zeynep Abdullah ile bir mekanda görüştüğü iddia edildi. Aşk haberleriyle gündeme gelen ikili, ilişkileri duyulmasın diye Instagram'dan birbirlerini sildiler.

    Umut Evirgen, Farah Zeynep Abdullah la aşk yaşıyor #1

    Umut Evirgen, Farah Zeynep Abdullah la aşk yaşıyor #2


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