Euro
9.8899
-0.79%
Dolar
8.4004
-0.63%
Altın
484.85
-0.21%
Borsa
1.454
-0.11%
Bitcoin
395.779
-1.14%
EXEN Coin
27.40
-1.22%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun ayrıldı

    Melisa Şenolsun ile kendisinden yedi yaş büyük işletmeci Umut Evirgen, sessiz sedasız yollarını ayırma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 07:17
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 09:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun ayrıldı

    Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün ile ilişkisini noktaladıktan sonra oyuncu Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü çiftin beraberlikleri sona erdi.

    Şenolsun ve Evirgen, sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi bıraktı. İklili, henüz birlikte yer aldığı fotoğrafları ise silmedi.

    "DAHA ÇÖZEMEDİM"

    Melisa Şenolsun, "Aşkı nasıl tanımlarsın?" sorusuna, "Aslında tanımlayabilecek kadar da çok aşk sığdırmadım hayatıma. Henüz tam anlamıyla çözebilmiş değilim aşkı. Duygu yoğunluğu yüksek, hormonal bir durum diyelim." yanıtını vermişti.

    Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun ayrıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir