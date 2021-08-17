Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun ayrıldı

Melisa Şenolsun ile kendisinden yedi yaş büyük işletmeci Umut Evirgen, sessiz sedasız yollarını ayırma kararı aldı.

Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün ile ilişkisini noktaladıktan sonra oyuncu Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü çiftin beraberlikleri sona erdi.

Şenolsun ve Evirgen, sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi bıraktı. İklili, henüz birlikte yer aldığı fotoğrafları ise silmedi.

"DAHA ÇÖZEMEDİM"

Melisa Şenolsun, "Aşkı nasıl tanımlarsın?" sorusuna, "Aslında tanımlayabilecek kadar da çok aşk sığdırmadım hayatıma. Henüz tam anlamıyla çözebilmiş değilim aşkı. Duygu yoğunluğu yüksek, hormonal bir durum diyelim." yanıtını vermişti.