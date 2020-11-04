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    Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun el ele

    Tuba Büyüküstün'ü çabuk unutan Umut Evirgen, Melisa Şenolsun'u yanından ayırmıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 08:37
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    Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun el ele

    Oyuncu Tuba Büyüküstün'den ayrıldıktan sonra hemen oyuncu Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açan işletmeci Umut Evirgen, önceki akşam sevgilisi ile Baltalimanı’nda görüntülendi.

    ARABADA BİLE EL ELE

    Trafik ışıklarına yakalanan çift, aracın içinde el ele görüntülendi. Çift, soruları yanıtsız bıraktı.

    Işıklardan kurtulan Şenolsun ile Evirgen birlikte yaşadıkları evin yolunu tuttu.

    Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun el ele #1

     

    Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun el ele #2

    Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun el ele #3

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