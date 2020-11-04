Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun el ele

Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun el ele

Tuba Büyüküstün'ü çabuk unutan Umut Evirgen, Melisa Şenolsun'u yanından ayırmıyor.

Oyuncu Tuba Büyüküstün'den ayrıldıktan sonra hemen oyuncu Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açan işletmeci Umut Evirgen, önceki akşam sevgilisi ile Baltalimanı’nda görüntülendi.

ARABADA BİLE EL ELE

Trafik ışıklarına yakalanan çift, aracın içinde el ele görüntülendi. Çift, soruları yanıtsız bıraktı.

Işıklardan kurtulan Şenolsun ile Evirgen birlikte yaşadıkları evin yolunu tuttu.