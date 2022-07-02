Umut Evirgen'den Serenay Sarıkaya paylaşımı

Serenay Sarıkaya-Umut Evirgen aşkından ilk fotoğraf geldi. Dün 30 yaşına basan sevgilisinin doğum gününü kutlayan Evirgen, aşkını da ilan etmiş oldu.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile yollarını ayırdıktan sonra gönlünü Umut Evirgen’e kaptırdı.

Ancak çift, her fırsatta haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanladı.

“Uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız” demekle yetinen oyuncu, ünlü işletmeci ile sarmaş dolaş görüntülendi.

İtiraf etti

İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan ikiliden ilk açıklama Umut Evirgen’den geldi.

Kasım 2021'de Evirgen, “Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz” itirafında bulundu.

Aşıklardan ilk paylaşım

Geçtiğimiz haftalarda da Yunanistan'ın gözde tatil adası Mikanos'ta objektiflere yansıyan ünlü çiftten Umut Evirgen kural bozdu.

Son paylaşımıyla aşkını ilan eden ünlü işletmeci, Serenay Sarıkaya'nın doğum gününü Instagram'da birlikte oldukları kareyi paylaşarak kutladı.

“Doğum günün kutlu olsun bir tanem”

30 yaşına basan sevgilisi Serenay Sarıkaya ile olan fotoğrafını paylaşan Umut Evirgen, gönderisine “Doğum günün kutlu olsun bir tanem” notunu düştü.

Evirgen paylaşımına kalp emojisi de koydu.