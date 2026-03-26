Ünlü fenomen Özlem Öz yeni malikanesini gösterdi

Ünlü fenomenlerden Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz’ün, 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada, geçtiğimiz ay ara karar açıklanmış ve sanıklar hakkında uygulanan ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti.

Mahkeme heyeti, diğer adli kontrol hükümlerinin devamına hükmederek duruşmayı 4 Haziran’a erteledi. Ünlü çift hakkında dava devam ederken Özlem Öz, bu defa yeni eviyle gündeme geldi.

"EVİME YUVAMA HOŞ GELDİNİZ"

Malikaneyi andıran evini paylaşan Özlem Öz, “Evime yuvama hoş geldiniz. Yeni evimizi kiraladık; nasıl buldunuz? Bir maşallahınızı alalım canlarım.” yazdı.

Öz’ün taşınmaya hazırlandığı yeni evi ise resmen ağızları açık bıraktı.