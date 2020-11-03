Ünlü isimlerden Ayda bebek paylaşımı

izmir'deki arama kurtarma çalışmalarının 91.saatinde Rıza Bey Apartmanı'ndan 4 yaşındaki Ayda Gezgin isimli bir çocuğa ulaşıldı.

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken 91'inci saatte mucize yaşandı. Rıza Bey Apartmanı’nda enkaz altında kalan Ayda bebek kurtarıldı.

Ünlü isimler de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

SABA TÜMER

Bir fotoğrafla hayatımdaki bütün duyguları aynı anda yaşadım... Acıyla karışık mutluluk gözyaşları... Hayata yeniden hoş geldin Ayda bebek... Bundan sonra yüzün hep gülsün hep mutlu ol inşallah.

AYLA ÇELİK

Çok şükür... Binlerce şükür... Tüm kurtarma ekiplerine binlerce şükür ve teşekkür. Günlerdir canlarını ortaya koydular, canlarımız için. Bir minik yavrumuz daha hayata döndü onların ellerinde.

BENGÜ

Hoş geldin Ayda hoş geldin yavrum hoş geldin!!! Allah'ım sen çok büyüksün. Tüm arama kurtarma ekipleri hepimizin hakkı size helal olsun! HOŞ GELDİN AYDA

DENİZ SEKİ

Bir değil binlerce şükür. Bugün umudumuz senin gülen yüzün oldu. Aramıza tekrar hoş geldin güzel kızım. Ayda...

EBRU POLAT

Allah'ım sen ne kadar büyüksün. Mucizelerin Mucizesizin. Allah ol der ve olur... ötesi yok...

KUBAT

Ayda kuzumuz 91. Saatte kurtarıldı. Umut hep var... Arama Kurtarma ekipleri cansınız can... Kalbimiz dualarımız seninle.

NİLGÜN BELGÜN

Mucizeler baktığın her yerdedir... Yeniden aramıza hoş geldin Ayla bebek.

91'inci saatte gelen mucize: Ayda bebek FOTO GALERİ