Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti 82 yaşındaki ünlü kantocu, ses sanatçısı ve oyuncu Nurhan Damcıoğlu, İzmir'de kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

İHA

Türk sanat camiası bir efsanesini daha kaybetti.

Türkiye'ye kantoyu tanıtan ve ülkenin en sevilen sanatçılarından olan Nurhan Damcıoğlu, İzmir'de hayatını kaybetti.

82 yaşındaki ünlü kantocu, ses sanatçısı ve oyuncu kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sanatçının ne zaman defnedileceği ise henüz açıklanmadı.

Nurhan Damcıoğlu, sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyordu.

Nurhan Damcıoğlu kimdir?

1 Mayıs 1941'de Adana'da doğan Nurhan Damcıoğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne 9 yaşında katıldı.

Cüneyt Gökçer'in yönlendirmesiyle 1965'te Adana'dan İstanbul’a gelen Damcıoğlu, İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalıştı.

Kantoyu ilk olarak Toto Karaca'dan dinleyen Nurhan Damcıoğlu, Mücap Ofluoğlu'nun teşvikiyle 1969'da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi.

Ardından tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini tümüyle kantoya verdi.

Zeki Müren'le çalıştı

Nurhan Damcıoğlu; Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu.

12 Eylül Darbesi'nden sonra denetime takılan isimlerden olan Damcıoğlu, 1990'lı yıllarda özel kanalların çıkmasıyla yeniden televizyonda çalışma fırsatı buldu.

Ercan Yenseni ile kısa süren bir evlilik yapan Nurhan Damcıoğlu, ikinci evliliğini tiyatrocu Attila Olgaç ile yaptı.