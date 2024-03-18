Ünlü komedyen Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği nafakayı tiye aldı: "Annene söyleme" Türkiye'nin en başarılı komedyenlerinden Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu ile arasındaki nafaka krizini sahne gösterisinde de ele aldı.

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Eski eşi Ahu Yağtu'ya az nafaka ödemek için açtığı davada istediği sonucu alamayan Cem Yılmaz, hala bu dertten kurtulamadı.

10 bin dolar

Daha önce mahkeme kararıyla nafakayı 70 bin liraya indirmeyi başaran Cem Yılmaz, bu kararın bozulmasının ardından 10 bin dolar nafaka ödemeye devam ediyordu.

Cem Yılmaz, VIP biletleri 37 bin 850 TL'ye kadar çıkan gösterisinde eski karısına gönderme yapmayı ihmal etmedi. Müge Dağıstanlı, Cem Yılmaz'ın göndermesini şu sözlerle aktardı:

"Cem Yılmaz gösterisinde, eski eşi Ahu Yağtu’dan kalan bir yarasını şöyle ti’ye aldı:

"Annenin haberi yok değil mi?"

'Geçenlerde oğlum Kemal, internetten mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana ‘Baba doğru mu’ diye sordu. ‘Annenin haberi yok değil mi? Haberi sakın ona gösterme’ diye uyardım.

"Ömür boyu ödemem gereken bir nafaka var"

Biliyorsunuz, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka söz konusu…”

Cem Yılmaz boşanırken Ahu Yağtu’ya; Range Rover cip, Sarıyer, Şişli, İstinye’de üç gayrimenkul ve 500 bin dolar vermişti.