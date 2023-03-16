Ünlü model Jeff Thomas, hayatını kaybetti Ünlü model Jeff Thomas, evinin önünde ölü halde bulundu.

35 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve model Jeff Thomas, Miami'de bir apartmanda dairesinin balkonunda düşerek hayatını kaybetti.

Polis ilk verilerin, modelin intihar ettiğini gösterdiğini fakat kesin ölüm sonucunun otopsiden ortaya çıkacağını söyledi.

Oyunculuk da yapıyordu

Birçok dünyaca ünlü giyim markası ile anlaşması olan Thomas, Londra'da bulunan bir mankenlik ajansı ile çalışıyordu.

En son spor salonunda spor yaparken çektiği videoyu paylaşan Thomas'ın ölümü, ailesi ve arkadaşları arasında büyük bir üzüntüye sebep oldu.

AMCK Model Ajansı için çalışan Thomas aynı zamanda oyunculuk da yapıyordu.