Ünlü model Jeff Thomas, hayatını kaybetti

35 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve model Jeff Thomas, Miami'de bir apartmanda dairesinin balkonunda düşerek hayatını kaybetti.

Polis ilk verilerin, modelin intihar ettiğini gösterdiğini fakat kesin ölüm sonucunun otopsiden ortaya çıkacağını söyledi.

Ünlü model Jeff Thomas, hayatını kaybetti

Oyunculuk da yapıyordu

Birçok dünyaca ünlü giyim markası ile anlaşması olan Thomas, Londra'da bulunan bir mankenlik ajansı ile çalışıyordu. 

Ünlü model Jeff Thomas, hayatını kaybetti

En son spor salonunda spor yaparken çektiği videoyu paylaşan Thomas'ın ölümü, ailesi ve arkadaşları arasında büyük bir üzüntüye sebep oldu.

AMCK Model Ajansı için çalışan Thomas aynı zamanda oyunculuk da yapıyordu. 

Ünlü model Jeff Thomas, hayatını kaybetti
Ünlü model Jeff Thomas, hayatını kaybetti