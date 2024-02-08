Ünlü model Şevval Şahin'in yeni sporu! Hamak yogasına başladı Sporu hayatından eksik etmeyen Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, şu sıralar hamak yogasıyla formunu koruyor.

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ensonhaber.com

2018 Türkiye güzeli olan ünlü model Şevval Şahin, yarışmaya katıldığı günden beri magazin gündeminden düşmüyor. Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanınan ve yarışmadan önceki haliyle çok konuşulan Şahin, sosyal medyadaki iddialı ve cesur pozlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor..

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Şahin bu defa hamak yogası yaptı. Şahin'in takipçileriyle paylaştığı o anlara yorum yağdı.

Spor tarzı

Şevval Şahin'in spor taytı ve beyaz büstiyeriyle yoga yaptığı anlar kısa sürede sosyal medyada yine gündem olmayı başardı.

'Her hali olay'

Şahin'in yoga keyfine; 'Tığ gibisin', 'Bu nasıl zayıflık' 'Spor aşkı', 'Her hali olay' gibi yorumlar yapıldı.