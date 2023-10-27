Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman'ın yüzündeki dikkat çeken değişim Oyuncu Buçe Buse Kahraman'ın sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı pozlarında yüzündeki değişim dikkat çekti.

ensonhaber.com

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle ünlenen Buçe Buse Kahraman güzelliğiyle ve oyunculuğuyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Diziye geri döneceği haberi gündem olan Kahraman sosyal medya hesabından peş peşe pozlarını paylaştı.

Pelo değişti

Siyah iddialı bir elbise tercih eden güzel oyuncunun yüzündeki değişim gözden kaçmadı. Ünlü ismin takipçileri paylaşımı adeta yorum yağmuruna tuttu. 1996 doğumlu olan güzel oyuncunun Instagram hesabında 1 milyon takipçisi bulunuyor.