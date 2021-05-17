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    Ünlü oyuncu Sarp Akkaya baba oldu

    Ünlü oyuncu Sarp Akkaya ve eşi Sinem Yalçınkaya'nın bebekleri Kaan dünyaya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2021 - 12:38
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 12:40
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    Ünlü oyuncu Sarp Akkaya baba oldu

    Oyuncu Sarp Akkaya, Fenerbahçe’nin Olympiakos ile oynadığı Eurolig basketbol maçında evlenme teklif ettiği Sinem Yalçınkaya ile yine bir Fenerbaçe-Olimpiakos maçında 2017 yılında evlenmişti.

    KAAN BEBEK GELDİ

    Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen nikah ve düğün töreni ile dünyaevine giren çift, mutluluklarını oğulları Kaan ile taçlandırdı.

    "GEÇEN HAFTA BUGÜN"

    Geçtiğimiz hafta anne olma heyecanı yaşayan Sinem Yalçınkaya, oğlu Kaan'ın elinin göründüğü fotoğrafı paylaşıp altına, 'Geçen hafta bugün bu dakikalar... Kaan Akkaya... 10/05/2021' notunu düştü.

    Ünlü oyuncu Sarp Akkaya baba oldu #1

    Ünlü oyuncu Sarp Akkaya baba oldu #2

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