Ünlü oyuncu Sarp Akkaya baba oldu

Ünlü oyuncu Sarp Akkaya ve eşi Sinem Yalçınkaya'nın bebekleri Kaan dünyaya geldi.

Oyuncu Sarp Akkaya, Fenerbahçe’nin Olympiakos ile oynadığı Eurolig basketbol maçında evlenme teklif ettiği Sinem Yalçınkaya ile yine bir Fenerbaçe-Olimpiakos maçında 2017 yılında evlenmişti.

KAAN BEBEK GELDİ

Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen nikah ve düğün töreni ile dünyaevine giren çift, mutluluklarını oğulları Kaan ile taçlandırdı.

"GEÇEN HAFTA BUGÜN"

Geçtiğimiz hafta anne olma heyecanı yaşayan Sinem Yalçınkaya, oğlu Kaan'ın elinin göründüğü fotoğrafı paylaşıp altına, 'Geçen hafta bugün bu dakikalar... Kaan Akkaya... 10/05/2021' notunu düştü.