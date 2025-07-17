Ünlü sanatçı Mabel Matiz koronavirüse yakalandı! Konserler iptal

Ünlü sanatçı Mabel Matiz, 17-18 Temmuz tarihlerinde İstanbullu hayranlarıyla buluşacaktı. Matiz, planlanan konserlerinin sağlık sorunları nedeniyle ertelediğini duyurdu.

COVİD-19

Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 ve buna bağlı gelişen üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle konserlerini ileri bir tarihe almak zorunda kaldığını belirtti.

Tedavisi devam eden Matiz, şunları yazdı:

"İstanbul'da gerçekleşecek ve tüm biletleri tükenen konserlerimizi, geçirmekte olduğum Covid ve buna bağlı üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle üzülerek ertelemek durumunda olduğumu bildirmek isterim.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Son dakikaya kadar sizlerle buluşmak adına tedaviye devam edilmesine rağmen, doktorlar ve ekibimle, tam anlamıyla İyileşmek için biraz daha zamana ihtiyacım olduğuna kanaat getirdik. Sahneye çıkıp sizlere hak ettiğiniz o konseri yaşatabilecek durumda olamadığım için çok üzgünüm.

Sizlere daha sağlıklı bir konser sunmak adına bu iki konseri iptal etmiyor, affınıza sığınarak ileri bir tarihe erteliyoruz. Yeni tarihlerin bilgisi netleştiği gibi de yine buradan duyuruyor olacağım. En içten özür ve sevgilerimle, Mabel."

Yeni tarihlerle ilgili bilgilendirmenin ise ilerleyen günlerde yapılacağı açıklandı.