Ünlü sanatçı Sezai Altekin hayatını kaybetti

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Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin'den üzen haber geldi.

"Bay dublaj" olarak tanınan Altekin, hayatını kaybetti.

79 yaşında hayatını kaybeden Altekin, bugün Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlanacak.

UNUTULMAZ KARAKTERLERİ SESLENDİRDİ

1966'dan emekli oluncaya kadar Şehir Tiyatroları'nda görev yapan Sezai Altekin, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon yapımlarında ve sinema filmlerinde seslendirme çalışmaları yaptı.

Altekin, bir dönemin unutulmaz çizgi film karakterleri, 'Şirin Baba', 'Bugs Bunny', 'Barni Moloztaş'a sesiyle hayat verdi.

GAZANFER ÖZCAN İLE BİRLİKTE SESLENDİRMELER YAPTI

1946 yılında dünyaya gelen Sezai Altekin, 1966 yılında tiyatroya başladı. Oyuncu, birçok televizyon dizisi ve sinema filmi ile de izleyici karşısına çıktı.

1980'li yıllarda Gazanfer Özcan ile birlikte seslendirme yaptı.

BAZI DİZİLERDE DE ROL ALDI

2008 yılında sahnelenen 'Baba Bir Picasso Gerek' oyunu ile 12. Afife Tiyatro Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu' ödlünü aldı.

2014 yılında yayınlanan "Paşa Gönlüm" dizisinde "Paşa Dede" rolünde oynayan Sezai Altekin, son olarak "İlişki Durumu: Karışık" dizisi ile televizyonda izleyici karşısına çıkmıştı.

Usta oyuncunun beyazperdedeki son performansı ise "Öteki Türkiye'de Bir Cumhurbaşkanı" filmi oldu.