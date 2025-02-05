Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar'ın verdiği konser çok konuşuldu

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Söylediği şarkılar ile dinleyicilerini adeta mest eden ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, düzenlediği konserler ile hayranlarıyla buluşuyor..

Son olarak Yeni Gazino’da sahne alan Yaşar, beğenilen şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı.

BEĞENİ YAĞDI

Sesi ile hayranlarının kulaklarının pasını silen başarılı şarkıcının konser biletleri ise dakikalar içinde tükeniyor.

Yeni Gazino’da düzenlediği konseri ise çok konuşuldu.

Sahne performansı, şıklığı ve repertuvarı ile unutulmaz bir konser yaşatan Yaşar, sevenlerinin takdirini topladı.

HAYRANLARIYLA SOHBET ETMEYİ DE İHMAL ETMEDİ

Yaşar'ın, ‘Kafamın İçi’, ‘Ben Bilmem’, ‘Kehribar’, ‘Yoksun’ gibi şarkıları ise büyük beğeni topluyor.

Ayrıca Ebru Yaşar, sahnede kimi zaman da hayranlarıyla sohbetler ediyor.

Öte yandan kendisini Mersin, Van, Hatay, Almanya, İngiltere ve Dubai’ye kadar birçok yerden izlemeye gelenler olduğunu öğrenen şarkıcı, teşekkürlerini iletmeyi de ihmal etmedi.

ÖDÜL ALIRKEN YAPTIĞI KONUŞMA TAKDİR TOPLAMIŞTI

Usta sanatçı Yaşar, 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘En İyi Fantezi Müzik Kadın Sanatçısı’ ödülünün sahibi olmuştu.

Yaşar, ödülünü alırken sahneden yaptığı konuşmada ise şu ifadelerde bulunmuştu: