Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin ev partisinde izdiham yaşandı Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, 'ev partisi' konseptli bir davet verdi.

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ensonhaber.com

Magazin dünyasının çapkın kadınlarından şarkıcı İrem Derici ile kendisinden yedi yaş küçük eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'ın birlikteliği uzun ömürlü olmamıştı. Aşk oldu pozlar veren ikili, geçtiğimiz eylül ayında ilişkisini noktalamıştı.

36 yaşındaki şarkıcı, hiç hız kaybetmeden başka bir ilişkiye başlamıştı.

"Özlediğinde hırçınlaşanlar"

Ünlü popçunun, ayrılıktan kısa bir süre sonra yönetmen ve fotoğrafçı Gökhan Fırat'la aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı. Sevgilisinin kendisine sımsıkı sarıldığı bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Derici, "Ve özlediğinde hırçınlaşanlar vardır" mesajıyla aşkını ilan etti.

Yeni sevgilisiyle eğlendi

İrem Derici, önceki gece Harbiye’deki bir mekanda parti verdi. İçeride konuklarının yanı sıra yeni sevgilisi Gökhan Fırat’ı da ağırladı.

Gece boyunca çok eğlenen çift romantik saatler geçirdi.

Bu arada kulübün kapısında izdiham yaşandı. Metrelerce bir kuyruk oluştu. İrem Derici’nin partisi için gelen birçok kişi geri dönmek zorunda kaldı.