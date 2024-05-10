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Ünlü şarkıcı Sertab Erener, seneler sonra yeniden Eurovision'da sahneye çıktı

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, seneler sonra yeniden Eurovision'da sahneye çıktı Şarkıcı ve söz yazarı Sertab Erener, 2003 yılında birinci olduğu Eurovision yarışmasına konuk oldu. 'Everyway That I Can' şarkısını yeniden söyledi.