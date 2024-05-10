Geçtiğimiz günlerde estetikleriyle gündeme oturan Sertab Erener, güçlü sesiyle her daim adından söz ettiriyor..
59 yaşındaki sanatçı, şimdi ise 2003'te 167 puanla (Belçika 165 puan, Rusya 164 puan) şampiyonluk kazandığı Eurovision Müzik Yarışması'nda yıllar sonra yeniden yer aldı..
Bu sene 68. kez düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması, İsveç'in Malmö şehrinde gerçekleşiyor.
Türkiye'ye zafer kazandıran şarkıyı yeniden söyledi
İlk yarı finali salı günü tamamlanan yarışmanın ikinci yarı finalinde, Sertab Erener konuk sanatçı olarak sahne aldı.
2003'te "Everyway That I Can" ile Türkiye'ye zafer kazandıran Sertab Erener, şarkıyı farklı versiyonuyla yeniden söyledi.
Erener'in şarkıyı söylemesinin ardından Türkiye'ye bir kez daha gurur yaşarken, hayranlarına da duygu dolu anlar yaşattı..
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