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Haber Merkezi

Magazin dünyasının estetikli ünlülerinden Umut Akyürek, Instgram hesabından yayınladığı son video ile herkesi şaşırttı.

Ünlü şarkıcı, kızından korktuğu için kendini odaya kilitlediğini açıkladı.

"YASAKLI MADDE KULLANIYOR"

Sosyal medyadan video paylaşan Akyürek, yasaklı madde kullandığını açıkladığı kızının, psikolojik sorunları olduğunu, kriz geçirdiği için bilinçsiz davranışları nedeniyle ne yaptığını bilmez halde olduğunu belirtti.

"YA ÖLECEK YA ÖLDÜRECEK"

Umut Akyürek, kızının öleceğini veya birini öldüreceğinden endişe ettiğini dile getirerek eşine bıçakla saldırdığını, kendisini iki kez darbettiğini söyledi.

Akyürek, ihbarda bulunduğu polisin eve gelip kızına dil döktüğünü, kanunen başka bir şey yapamadıklarını ifade etti.