Ünlü şarkıcıları üzen karar! KKTC'nin otel yöneticilerinin yeni ücret politikası

Haber Merkezi

Her yeni yılda olay olan şarkıcı ücretleri konuşulmaya devam ediyor. Yılbaşı için otellerden ve mekanlardan yüksek ücret talep eden şarkıcılara Kıbrıs'tan kötü haber geldi.

KKTC’de aldıkları sahne fiyatlarının Türkiye’ye göre en az iki kat fazla olması işletmecilerin canına tak etti.

Bu olayın, KKTC'deki otellerin sanatçılara karşı strateji yapmasına neden olduğu ortaya çıktı.

EN ÇOK PARA KIBRIS'TAN GELİYOR

Kaşelerin yüksek olması nedeniyle şarkıcıların, son ana kadar KKTC’de otellerden gelebilecek teklif nedeniyle Türkiye’den gelen konser tekliflerini beklettikleri öğrenildi.

KKTC'DEN HABER BEKLENİYOR

Sanatçılar, Yavru Vatan’da alacakları astronomik ücret nedeniyle Türkiye’deki otel ve mekanların teklifleri son ana kadar kabul etmeyip, KKTC’den gelecek mesajı bekliyor.

Bu durumun iyice ayyuka çıkması ve sanatçıların KKTC’de farklı sahne ücreti talep etmesi nedeniyle Yavru Vatan’daki otel yöneticilerinin bir araya geldiği söyleniyor.

Yöneticilerin, sanatçıların KKTC olması nedeniyle astronomik rakamlar talep etmesi sebebiyle 2025’te birlikte harekete geçeceği öğrenildi.

YÖNETİCİLERİN GÖZÜ AÇILDI

İşletmeciler, sanatçıları ve tüm orkestranın uçak biletini alıp, otelde konaklatmasının yanı sıra yüksek ücret istemesinin durdurmak için toplantı yaptı. Otel yöneticilerinin, sanatçılara Türkiye’de çıktığı kaşe fiyatının aynı olması için birlikte hareket edecekleri konuşuluyor.