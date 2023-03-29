Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi büyüdü Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin fotoğrafını teyzesi Şeyda Coşkun sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle ölümden dönen ve sağlığına kavuşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil sosyal medyada gündem oldu.

3 çocuk babası

Başından 4 evlilik geçen 3 çocuk babası ünlü şovmenin biricik oğlu Sadi Erbil ablaları Yasmin ve Sezin Erbil'in aksine magazinden uzak büyüdü.

16 yaşında

Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin fotoğrafını teyzesi Şeyda Coşkun paylaştı. Şimdilerde 16 yaşında olan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Teyze Coşkun ali Sadi'nin fotoğrafını yayınlayıp şu notu düştü:

Delikanlım, sen bu üç kadının hayatına ışık oldun... fark ettim ki hiç resmimiz yokmuş. İlk tarifsiz sevgim.

"Aynı babası"

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil'e "Aynı babası" yorumları yapıldı