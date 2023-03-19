Ünlü sunucu Ezgi Sertel'in babası son yolculuğuna uğurlandı Şeker ve KOAH hastalığı nedeniyle uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel’in babası Ali Sertel, hayatını kaybetti. Ali Sertel, memleketi Safranbolu’da toprağa verildi.

Ünlü sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel, baba acısıyla sarsıldı.

Safranbolu Belediyesi’nden emekli Ali Sertel (67), şeker ve KOAH hastalığı nedeniyle İstanbul’da hastanede uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Dün sabah vefat etti

Daha önce 4 kez yoğun bakımda tedavi gören Ali Sertel, dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sertel’in cenazesi daha sonra İstanbul’dan alınarak memleketi Safranbolu’ya getirildi.

Sertel’in naaşı, Safranbolu Merkez Camii'ne getirildi.

Gözyaşlarını tutamadı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreni öncesi taziyeleri kabul eden Ezgi Sertel, gözyaşlarına hakim olamadı.

Babasının ölümüyle sarsılan ünlü sunucuyu, oyuncu eşi Ozan Çobanoğlu teselli etmeye çalıştı.

Tabutuna sarıldı

Sertel, babasının tabutuna sarıldı ve "Canım babam" diyerek feryat etti.

Ali Sertel, kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Mezarlığı’nda toprağa verildi.