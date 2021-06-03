Ünlüler koronavirüs yasağını deldi

Ünlü isimler, önceki akşam Yeniköy’deki mekanda bir arkadaşlarının doğum günü yemeğine katıldı.

İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Enis Arıkan, Cenan Adıgüzel, Emre Aslan ve Enes Batur, koronavirüs tedbirleri kapsamında mekanların saat 21.00’de kapatılması kuralına uymadı.

Polis ekipleri tarafından ceza kesilen ünlü şarkıcı ve oyuncular, mekandan saat 01.30'da ayrıldı.

"CEZAMIZ NEYSE ÖDERİZ"

Partiye katılanlardan İrem Derici, “Sıkıntı yok cezamız neyse öderiz. Hep beraber görüştüğümüz insanlar, bir arkadaşımızın doğum gününü kutladık. Saat aşımı oldu tamam, cezamız neyse ödeyeceğiz, bitti gitti.” dedi.