Ünlülerden 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları

Ünlüler, 18 Mart 1915 Çanakkele Zaferi'nin 106. yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.

Bundan tam 106 yıl önce, Çanakkale'de tarihin gördüğü en büyük destanlardan biri yazıldı. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutladı.

İşte ünlülerin 18 Mart paylaşımları...

ALİŞAN

“Bir destandır Çanakkale…Dönmeyi düşünmediler.”

DEMET AKALIN

"Çanakkale Zaferi’nin 106. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun! "

FAZIL SAY

"18 Mart Çanakkale zaferinin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla , şükranla anıyorum. İzindeyiz."

ACUN ILICALI

"18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günümüzün 106. yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnet ile anıyorum."





BEHZAT UYGUR

"18 Mart Çanakkale Zafer’inin 106. Yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum."

BADE İŞÇİL

"Biz kişisel kahramanlıklarla uğraşmıyoruz. Yalnız size, Bombasırtı olayını anlatmadan geçemeyeceğim. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8-10, yani ölüm muhakkak… Birinci siperdekilerin hiçbirisi kurtulamamacasına düşüyor, ikinci siperdekiler onların yerine geliyor, fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini de biliyor ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sarsılmak yok. Okuma bilenler Kuran’ı Kerim okuyor ve cennete gitmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler Kelime-i Şahadet çekerek yürüyorlar. İşte bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren hayret ve tebrike değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebesini kazandıran bu yüksek ruhtur." MUSTAFA KEMAL ATATÜRK





GÜL SUNAL

"Komutanım benim tüfek bozulmuş tetik basmıyor” diyen askere Yüzbaşı “Tüfek sağlam oğlum senin parmağın kopmuş” dediği KAHRAMANLIK DESTANI ÇANAKKALEBüyük Atamız’a ve silah arkadaşlarına saygı ve minnetle..."

CEM YILMAZ

"18 Mart Çanakkale Zaferi'nin tüm kahramanlarının, başta büyük Atatürk olmak üzere ruhları şad olsun. Tarihimizin bu önemli gününü saygıyla anıyorum."

ZAFER ALGÖZ

"Dur yolcu..! Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir...Eğil de kulak ver..Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir..Bu ıssız,gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu abide.. Anadolu’da ,İstiklal uğrunda,namus yolunda can veren Mehmet’in yattığı yerdir.” Mustafa Kemal Paşamıza, aziz silah arkadaşlarına, mehmetlerimize minnet ve saygıyla..."

IŞIN KARACA

"106. yıl önce Çanakkale'yi geçilmez kılarak destan yazan başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum."





ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Minnetle...."

CELİL NALÇAKAN

"Gemi jurnaline (seyir defteri), geçtiğimiz her yeri yazarız. İstanbul boğazı geçildi yazılır, Kilitbahir geçildi yazılır, her şey aynen yazılır, ama bir şey hariç... Yazılmaz, yazılamaz.... Çanakkale'den çıkılır, Çanakkale'ye varılır, şehitler abidesi selamlanır ama şunu herkes bilir ki; Çanakkale geçildi yazılmaz... ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!"

PINAR ALTUĞ ATACAN

"Ruhunuz Şadolsun."