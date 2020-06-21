Ünlülerden 'Babalar Günü' paylaşımları

Birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlar yaparak Babalar Günü'nü kutladı.

Sanat dünyasının ünlü isimleri, Babalar Günü dolayısıyla Instagram hesaplarından babaları ile olan fotoğraflarını yayınladı.

DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

Birçok isim, paylaştıkları fotoğrafların altına duygusal mesajlar yazarak, babalarına olan minnetlerini dile getirdi.

SILA GENÇOĞLU

"Canım babam ve ben. Tüm babalara, baba adaylarına, heveslilere, babacanlara... Bir de özlemini çektiklerimize. Her güne, hayata bir baş selamı, iyi pazarlar. Hayırlı güneş tutulmaları."

DOĞA RUTKAY

"İyi ki varsın baba! Seni çok ama çok seviyorum. Yolum, ışığım... İyi ki varsın! Babalar ve dedeler günün kutlu olsun! Kızın."

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Babanız yanınızda ise bağıra çağıra kutlayın, sarılın, öpün, koklayın.... çünkü sonra 'Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu, kör oldum' dizeleri en çok içinizi sızlatan dizeler olabilir....Tüm babaların ve baba adaylarının babalar günü kutlu olsun..."





BÜLENT ŞAKRAK



"Babam"

DEMET AKALIN

"Benim hatıralarımda bile olmayacak kadar kısa yaşayan babam umarım benimle gurur duyuyordur."

ALİ SUNAL

"Değişik duygular içindeyim. Hayat ne garip 20 yıldır bugüne babasız girmenin burukluğunu yaşarken bugün ilk defa baba olarak girmenin heyecanını yaşıyorum. Anneme babama kardeşime bugüne kadar yaşadığım her an için minnettarım. Ama bugünün en büyük teşekkürü eşime hep yanımda olup bizi ayakta dimdik tuttuğu için ve kızıma..... Narin’ime... Beni baba olarak seçtiği için..."





CEYDA DÜVENCİ

"Babam... günün kutlu olsun..."





PELİN ÖZTEKİN

"Kız babaları her zaman kızlarının konforu olmuştur. Her yaşta bana kucağında yer açtığın için teşekkürler Babiş. Babalar günün kutlu olsun."





BENGÜ

"Babalar Günün kutlu olsun canım babam; kızımın biricik dedesi. Allah seni başımızdan eksik etmesin."

SİNEM KOBAL

"Babam..."







ÖYKÜ SERTER

"Yakışıklım... Çınarım... Babalar Gününü kutluyorum. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. Babalarını vakitsiz yitirenlerin, bir babanın gölgesinde hiç dinlenememişlerin sabırlı ve güçlü ruhlarına şifa diler; mahzun kalplerinden öperim. Mekanları cennet olsun; Allah sevdiklerimizi başımızdan eksik etmesin."

ESRA EROL

"Babam ve Alim Siz benim her şeyimsininiz"



YASMİN ERBİL