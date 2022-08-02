Ünlülerden Demet Akalın'a şampanya tepkisi

Sahne aldığı mekanda garsonun başından aşağıya şampanya döken Demet Akalın'a, ünlü isimler tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam çıktığı mekanda garsonun getirdiği içkiyi beğenmeyince skandal bir harekete imza attı.

Getirilen şampanyayı beğenmeyen Akalın, elindeki kadehi garsonun başından aşağı döktü.

"Resmen elma suyu"

Şampanyayı garsonun başından aşağı döktükten sonra "Resmen elma suyu vermişsin bana." diyerek bir de sitemde bulunan Akalın, daha sonra getirilen içkiyi sahnede açarak içti.

Akalın'ın görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından çok sayıda kullanıcı, Akalın'a tepki gösterdi.

Akalın'a ünlü isimler de tepki gösterdi. Ünlü şarkıcıya Müjde Ar ve Ömür Gedik, sosyal medya hesaplarından tepkilerini gösterdi.

Demet Akalın, beğenmediği şampanyayı garsonun üzerine döktü ViDEO

Müjde Ar: Ben utandım

Çok utandığını söyleyen usta oyuncu Müjde Ar, "Sanatçı var, sanatçı var... Hiç kusura bakma Demet Akalın. İnsanlar ekmek parası için çalışıyorlar, rezil olmak için değil. Sonuçta sen de orada ekmek parası için varsın. Sana aynısı yapılsaydı ne olurdu? Bu yüzden videoyu paylaşmayacağım. İzlemez olaydım. Ben utandım resmen.





"Alkol ağızla içilmeli"

Hiç yakıştıramadım... Alkol sadece ağızla içilmeli ... İçmesini bilmiyorsan da elma suyu iç şikayet etme..." dedi.

Bir konserinden video yayınlayan Ömür Gedik de Demet Akalın'ı sert bir dille eleştirdi:

"Ben böyle bir mekanda çıkmazdım"

"Biz her konserimizde bu şarkıyı sahne aldığımız yerde çalışan emekçi arkadaşlarımız için söylüyoruz. Müdürler, otel sahipleri de çalışanları ile sahneye çıkıyor, misafirler bize eşlik ediyor.

Ömür Gedik'ten Demet Akalın'a örnek sahne videosu



"Emekçiler çok kıymetlidir"

Garsonun başından aşağıya şampanya dökün diyen bir yerde sahne almam. Bunu talep eden bir dinleyici olursa da cevabını veririm. Emekçiler çok kıymetlidir, sadece baş üstünde tutulur…"



