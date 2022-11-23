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- Ünlülerden Düzce depremi paylaşımı
Ünlülerden Düzce depremi paylaşımı
Düzce depreminin ardından ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi.
- Haber Merkezi
- 23.11.2022 - 07:57
Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığI'ndan (AFAD) verilerine göre saat 04.08'de merkez üssü Düzce ili Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Herkesi korkuttu
Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başta Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.
Kandilli'den yapılan açıklamaya göre; depremin merkez üssü Düzce Gölyaka olarak açıklandı. Depremin 6.0 şiddetinde gerçekleştiği ifade edildi.
Korkutan depremin ardından ünlü isimlerden peş peşe sosyal medya paylaşımları geldi.
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