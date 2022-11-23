Petrol
88.28
-0.11%
Euro
19.2207
0.23%
Dolar
18.618
0.07%
Altın
1.039
-0.22%
Borsa
4781
0.00%
Bitcoin
313.956
3.77%
BTXN Coin
5.97
-0.33%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Ünlülerden Düzce depremi paylaşımı

    Düzce depreminin ardından ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 07:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ünlülerden Düzce depremi paylaşımı

    Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığI'ndan (AFAD) verilerine göre saat 04.08'de merkez üssü Düzce ili Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Herkesi korkuttu

    Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başta Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.

    Kandilli'den yapılan açıklamaya göre; depremin merkez üssü Düzce Gölyaka olarak açıklandı. Depremin 6.0 şiddetinde gerçekleştiği ifade edildi.

    Korkutan depremin ardından ünlü isimlerden peş peşe sosyal medya paylaşımları geldi.

    Bengü: Çocuklar uyurken çok daha zordu

    Ünlülerden Düzce depremi paylaşımı #1

    Demet Akalın: Baya 6 gibi hissettik zaten

    Ünlülerden Düzce depremi paylaşımı #2

    Ünlülerden Düzce depremi paylaşımı #3

    Damla Ersubaşı: Geçmiş olsun

    Ünlülerden Düzce depremi paylaşımı #4

    Ceyda Ateş: Çok geçmiş olsun umarım can kaybı yoktur

    Ünlülerden Düzce depremi paylaşımı #5


    Anadolu Efes, Milan'ı 29 sayı farkla yendi
    Basketbol

    Anadolu Efes, Milan'ı 29 sayı farkla yendi

    Türkiye'de yakalanan Afgan göçmenler geri gönderiliyor
    3. Sayfa

    Türkiye'de yakalanan Afgan göçmenler geri gönderiliyor

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir