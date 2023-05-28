Ünlülerden oy kullanmada açılışı Cem Yılmaz yaptı Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma heyecanı yurdun dört bir köşesinde başladı. Bu heyecana tanınmış isimler de eşlik etti.

Bugün saat 08.00 itibarıyla 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi başladı. 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerdeki katılım oranı yüzde 90'ları geçmişti. Bugünkü seçimlerde de aynı ilginin devam etmesi bekleniyor. Oy kullananlar arasında renkli simalar da yer almaya başladı. Komedyen Cem Yılmaz oyunu kullandı Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyunu kullanmak için TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi'ne geldi ve burada oyunu kullandı. İlk oy kullananlardan biri oldu Sabah saat 08.30 sıralarında okula gelen Yılmaz, 1226 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Renkli diyaloglar yaşandı Oy kullanımı öncesinde sandık görevlileri ile ünlü komedyen arasında renkli diyaloglar yaşandı. "Kolay gelsin" Oyunu kullanan ünlü komedyen, sandık görevlilerine "kolay gelsin" dileklerinde bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Yılmaz, oy kullanmaya gelen vatandaşlarla fotoğraf çekildi. "100 TL para" istemesi güldürdü O esnada Cem Yılmaz’ın gençlerden "100 TL para" istemesi gülüşmelere neden oldu. "Memleketime yakışan bir seçim günü geçirmemizi dilerim" Cem Yılmaz, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak şöyle söyledi: Sandık başında, görevli, gönüllü tüm arkadaşlara bin teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Memleketime yakışan bir seçim günü geçirmemizi dilerim. Hayırlı uğurlu olsun.