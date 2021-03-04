Ünlülerden şehitler için taziye mesajı

Ünlülerden şehitler için taziye mesajı

Bitlis'teki helikopter kazası sonrası şarkıcısından, oyuncusuna birçok isim Instagram hesapları üzerinden başsağlığı mesajları yayınladı.

Bitlis'ten gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Tatvan kırsalındaki helikopter kazasının ardından, şehit düşen askerlerimize başsağlığı mesajları yayınlanırken, sanat camiasından birçok isim de paylaşımlarda bulundu.

Ünlü isimlerin sosyal medyada paylaştığı mesajların bazıları;

SEDA SAYAN

"Başımız sağ olsun ,Allah yaralı askerlerimize şifa versin"





HADİSE

"Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."





IŞIN KARACA

"Bitlis'te, helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum."





MUAZZEZ ERSOY

"Askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa; ailelerine ve milletimize sabır dilerim. Çok üzgünüm."





PINAR ALTUĞ

"Başımız sağ olsun."





DERYA ULUĞ

"Bitlis'te düşen helikopterde şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar."





MURAT BOZ

"Bitlis Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."





ALİŞAN

"Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."





HAKAN HATİPOĞLU

"Çok üzücü çok... Başımız sağ olsun. Yaralı askerlerimize şifa dilerim."





MUSTAFA CECELİ

" Milletimizin başı sağ olsun."