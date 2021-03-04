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    Ünlülerden şehitler için taziye mesajı

    Bitlis'teki helikopter kazası sonrası şarkıcısından, oyuncusuna birçok isim Instagram hesapları üzerinden başsağlığı mesajları yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2021 - 22:05
    • Güncelleme : 04.03.2021 - 23:05
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    Ünlülerden şehitler için taziye mesajı

    Bitlis'ten gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

    Tatvan kırsalındaki helikopter kazasının ardından, şehit düşen askerlerimize başsağlığı mesajları yayınlanırken, sanat camiasından birçok isim de paylaşımlarda bulundu.

    Ünlü isimlerin sosyal medyada paylaştığı mesajların bazıları;

    Ünlülerden şehitler için taziye mesajı #1

    SEDA SAYAN

    "Başımız sağ olsun ,Allah yaralı askerlerimize şifa versin"

    Ünlülerden şehitler için taziye mesajı #2

    HADİSE

    "Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."

    Ünlülerden şehitler için taziye mesajı #3

    IŞIN KARACA

    "Bitlis'te, helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum."

    Ünlülerden şehitler için taziye mesajı #4

    MUAZZEZ ERSOY

    "Askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa; ailelerine ve milletimize sabır dilerim. Çok üzgünüm."

    Ünlülerden şehitler için taziye mesajı #5

    PINAR ALTUĞ

    "Başımız sağ olsun."

    Ünlülerden şehitler için taziye mesajı #6

    DERYA ULUĞ

    "Bitlis'te düşen helikopterde şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar."

    Ünlülerden şehitler için taziye mesajı #7

    MURAT BOZ

    "Bitlis Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."

    Ünlülerden şehitler için taziye mesajı #8

    ALİŞAN

    "Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."

    Ünlülerden şehitler için taziye mesajı #9

    HAKAN HATİPOĞLU

    "Çok üzücü çok... Başımız sağ olsun. Yaralı askerlerimize şifa dilerim."

    Ünlülerden şehitler için taziye mesajı #10

    MUSTAFA CECELİ

    " Milletimizin başı sağ olsun."

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